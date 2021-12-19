Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı maç izle seçeneği! Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi şifresiz canlı yayın veren kanallar hangileri?

VİTOR PEREİRA STRATEJİYİ BELİRLEDİ

Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte Beşiktaş'ın özellikle son dönemdeki maçlarını mercek altına aldı. Pereira, sıkıntılı bir süreç geçiren ve teknik direktör değişimi yaşayan ezeli rakip karşısında sahaya yansıtılacak stratejiyi belirledi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattını teknik kapasitesi ve pas becerisi yüksek olan Sosa, Mesut, İrfan gibi isimlerden kurmayı planlıyor. Bu oyunculara son haftaların formda ismi Crespo da eşlik edecek. Topa sahip olacak bir oyun planı tercih edecek Pereira, bu nedenle ileri uçta da büyük ihtimalle Mergim Berisha'ya forma verecek.

'MAÇIN HAKİMİ OLALIM'

Vitor Pereira, dün yapılan son idmanda öğrencileriyle konuşarak, "50 bin taraftarımız önünde, maça hükmeden bir anlayışla oynamalıyız. Topa sahip olup, hızlı bir şekilde dolaştırmanızı istiyoruz. Bu sayede hem rakibimizi erkenden yorabiliriz, hem de ne kadar hızlı paslaşırsak savunmanın dengesini de o kadar çok bozarız. Beşiktaş'a, maçın hakimi olacağımızı hissettirmeliyiz. Savunmada ise Gaziantep maçındaki gibi hatalar yapmaz ve kendi standardımızı yakalarsak, zaten başarılı oluruz" diye konuştu.

MESUT ÖZİL SON DERECE İDDİALI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı, Beşiktaş derbisi öncesinde son derece iddialı. Mesut Özil, Gaziantep karşısında hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyerek, "Olmayacak bireysel hatalar yaptık. Bunun faturası da ağır oldu. Zirveyle puan farkını 9'a indirmek için çıktığımız maçı kaybettik. Ancak bu hatalardan dersimizi aldık. Takım olarak bunları tekrarlamayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbilerin çok farklı bir havada geçtiğini söyledi.

'TARAFTAR ARKAMIZDA OLACAK'

Mesut, "Galatasaray derbisinden önce ligde 4 maçlık kazanamama serimiz vardı. Kısacası kötü bir durumdaydık ama ezeli rakibimizi gidip deplasmanda yendik. Şimdi yine sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Gaziantep yenilgisinin üzerimizdeki etkisi büyük oldu. Bu kez de Beşiktaş derbisi var. İnanıyorum ki yine bir derbi galibiyetiyle moral bulup, bir şekilde zirveye tutunmayı başaracağız" ifadelerini kullandı. Mesut, zorlu mücadelede taraftarların kendilerine vereceği desteğin de önemli olduğunun altını çizdi.