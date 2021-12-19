Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı maç izle seçeneği! Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi şifresiz canlı yayın veren kanallar hangileri?

YEDEK KULÜBESİ ÇOK GÜÇLÜ
Mert Hakan ve Enner Valencia'nın sakatlığı geçti, İrfan Can Kahveci'nin ise cezası bitti. Vitor Pereira, Beşiktaş karşısında uzun bir aradan sonra çok geniş bir kadroya sahip olacak. Portekizli teknik adamın 11 tercihine bağlı olarak değişme ihtimali olsa da kulübede Mert Hakan, Valencia, Zajc, Gustavo, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun gibi hamle şansı bulunacak.
TİSSERAND BELİRSİZLİĞİ
Fenerbahçe'de derbi öncesi sakat olan Altay Bayındır'a Ferdi Kadıoğlu eklenmişti. Bu ikilinin yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand'ın durumu ise belirsiz. Kongolu savunma oyuncusunun derbide kadroda olup olmayacağı, maç saatine doğru netleşecek. Tisserand'ın kadroya alınsa bile maça kulübede başlaması ve Serdar Aziz'in ilk 11'de olması bekleniyor.
NAZIM SANGARE GÖREVE HAZIR
Milli futbolcu, en son, Frankfurt ile oynanan ve 1-1 sona eren Avrupa Ligi'ndeki son grup maçında 11'de görev yapmıştı. Ligde ise 4 karşılaşmanın 3'ünde yedek bekleyip, Rize karşısında son 9 dakikada şans bulan Nazım, derbide hocasından forma bekliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğunda Pereira, sağ çizgide 27 yaşındaki öğrencisini görevlendirebilir.
FERDİ'NİN GÖZÜ MALATYASPOR MAÇINDA
Yıldız futbolcunun adalesinden yaşadığı sakatlık herkesi korkuttu. Ferdi'nin sol üst arka adalesinde yırtık şüphesi vardı. Ancak çekilen MR'da, başarılı oyuncunun kastendon bileşkesine yakın grade 1-2 zorlanma tespit edilmişti. Bu haber, herkese rahat bir nefes aldırdı. Ferdi Kadıoğlu'nun hedefi, 26 Aralık'ta Yeni Malatya ile oynanacak 20. hafta maçına yetişmek.
BEŞİKTAŞ'IN KOZU HÜCUM HATTI
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar, zorlu mücadeleye büyük motivasyonla çıkacak. Ligde ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında Kayserispor karşısında reaksiyon gösteren oyuncular, sahasından 4-2'lik zaferle ayrılmıştı. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında özgüvenli görüntüler sergileyen futbolcular, derbiyi kazanıp çıkışlarını sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda teknik ekip özellikle takımın etkili hücum hattına güveniyor.
SKOR PEŞİNDE OLACAKLAR
Kayserispor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Michy Batshuayi, bu akşamki müsabakada Kara Kartal'ın en önemli ismi olacak. Dev maça iyi bir şekilde hazırlanan Belçikalı futbolcu, gollerine bu akşam da devam etmek için elinden geleni yapacak. Hücum hattında görev yapacak diğer isimler; Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic de maç boyu hem skor kovalayıp hem de Batshuayi'ye pozisyon yaratmaya çalışacak.
ÖNDER KARAVELİ ZAFER İSTİYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takım'ın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi. Takım, idman sonrasında kampa girdi.