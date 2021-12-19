Fenerbahçe Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izle! İşte maçın 11'leri...

Süper Lig'de kritik maça gelindi. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam karşı karşıya geliyor. Büyük derbi ile ilgili tüm gün araştırmalar yapıldı. Taraftarlar maçın detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Maçın 11'leri belli oldu mu? sorularının yanıtlarını ve canlı ücretsiz bedava izleme seçeneklerini öğrenmek istiyor. İşte FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izleme yolları ile diğer tüm detaylar...
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Heyecanlı maçı beIN SPORTS 1'den canlı izleyebilirsiniz.
MAÇIN 11'LERİ!
FB-BJK maçının 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'leri ise şöyle;
Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Samuel, Novak, Crespo, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.
FENERBAHÇE'DE VITOR PEREIRA DERBİYE ÇIKACAK MI? İSTİFA...
Süper Lig'in 16. haftasıda oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması, 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "İstifa kararı gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir" dedi.
İRFAN CAN KAVECİ DÖNÜYOR!
Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın devre arasında Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci'nin tartışması sonucunda 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçı ile formasına kavuşacak.