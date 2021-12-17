Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer ve tescil dönemi kaç gün sürecek 2022?

Süper Lig heyecanı bir an olsun durmazken, takımların kadrolarını güçlendirecekleri ara transfer dönemi başlıyor. Bazı takımlarım eksikleri bulunmazken, bazı takımların ise özellikle gol yolunda iyi bir futbolcuya ihtiyacı var. Bu takımların başında gelen Fenerbahçe, uzun bir süredir aradığı golcüyü bulamadı ve transfer yapamadı.