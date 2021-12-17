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    • Spor
    • 17.12.2021 12:47
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    • 17.12.2021 12:47
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    Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer ve tescil dönemi kaç gün sürecek 2022?

    Süper Lig ara transfer dönemi için araştırmalar büyük bir hız kazandı. Süper Lig heyecanı son sürat devam ederken takımların kadrolarını sağlamlaştıracakları ara transfer dönemi başlıyor. Transfer dönemini bekleyen taraftarlar tarih hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi açılış dönemi hangi tarihte başlayacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

    Futbol dilinde "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de kısa bir süre sonra başlayacak. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer döneminin, başlangıç ve bitiş tarihi sorgulanıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    Süper Lig heyecanı bir an olsun durmazken, takımların kadrolarını güçlendirecekleri ara transfer dönemi başlıyor. Bazı takımlarım eksikleri bulunmazken, bazı takımların ise özellikle gol yolunda iyi bir futbolcuya ihtiyacı var. Bu takımların başında gelen Fenerbahçe, uzun bir süredir aradığı golcüyü bulamadı ve transfer yapamadı.

    7 yıllık özlemi bitirmek ve şampiyon olmak isteyen taraftarlar ise bir golcü transferi bekliyor. Galatasaray'ın işleri ise Muslera'nın sakatlığı ile çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılı takımın bir kaleci transferi kaçınılmaz oldu çünkü Muslera'nın en az 10 hafta sahalarda olamayacağı açıklandı.

        SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

        "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

        Takımlara dair transfer gelişmeleri oldukça, detaylarını haberimize ekleyeceğiz.
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        Haberler Spor Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer ve tescil dönemi kaç gün sürecek 2022?
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