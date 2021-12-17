Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer ve tescil dönemi kaç gün sürecek 2022?

Futbol dilinde "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de kısa bir süre sonra başlayacak. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer döneminin, başlangıç ve bitiş tarihi sorgulanıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Süper Lig heyecanı bir an olsun durmazken, takımların kadrolarını güçlendirecekleri ara transfer dönemi başlıyor. Bazı takımlarım eksikleri bulunmazken, bazı takımların ise özellikle gol yolunda iyi bir futbolcuya ihtiyacı var. Bu takımların başında gelen Fenerbahçe, uzun bir süredir aradığı golcüyü bulamadı ve transfer yapamadı.
7 yıllık özlemi bitirmek ve şampiyon olmak isteyen taraftarlar ise bir golcü transferi bekliyor. Galatasaray'ın işleri ise Muslera'nın sakatlığı ile çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılı takımın bir kaleci transferi kaçınılmaz oldu çünkü Muslera'nın en az 10 hafta sahalarda olamayacağı açıklandı.