Bruno Pinheiro kimdir? Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

1 Temmuz 2020 tarihinde o dönem Portekiz'in 2. Ligi'nde yer alan Estoril'in başına geçen çalıştırıcı, önce takımı bir üst lige taşımış; daha sonra Portekiz 1. Ligi'nde takımını 5. sıraya yükseltmiştir. 1,5 yıllık süre içerisinde Estoril'in başında 60 maça çıkan Pinheiro, kısa sürede diğer takımların radarına girdi. Ancak, Beşiktaş; 45 yaşındaki antrenörle anlaşmaya vardı.

Antrenörlük mesleğine 2006 yılında Benfica'da başlayan Bruno Pinheiro, 15 yıldır farklı ekiplerin bünyesinde yer almayı başardı. İşte, 2006 yılından günümüze dek Pinheiro'nun çalıştırdığı takımların tam listesi:

* Benfica Altyapısı (Teknik direktör): 2006

* Belenenses (Teknik direktör): 2007

* Belenenses U-15 (Teknik direktör): 2008

* Mafra (Teknik direktör yardımcısı): 2009

* Belenenses U-17 (Teknik direktör): 2009-11