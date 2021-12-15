Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı biletleri kaç TL?

Futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için geri sayıma başladı. 19 Aralık Pazar günü oynanacak müsabaka hakkında taraftarlar bilgi sahibi olmak istiyor. Saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman çıkacağını merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı bilet fiyatları kaç TL? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak ve 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının biletleri, en geç 15 Aralık tarihinde satışa açılacak.