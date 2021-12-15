Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı biletleri kaç TL?

Futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için geri sayıma başladı. 19 Aralık Pazar günü oynanacak müsabaka hakkında taraftarlar bilgi sahibi olmak istiyor. Saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman çıkacağını merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı bilet fiyatları kaç TL? İşte merak edilenler...