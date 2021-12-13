Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı hangi tarihte 2022?

SLAVIA PRAG NEREDE?

SK Slavia Prag, Çekya'nın Prag şehrinde bulunan bir futbol kulübüdür. 1892'de kurulan Slavia Prag, kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Slavia Prag 74,25 milyon Euro değerindedir. En değerli futbolcuları Ondrej Kolar (7,5 Milyon Euro), Tomas Holes (7 Milyon Euro) ve Nicolae Stanciu (7 Milyon Euro) olarak göze çarpmaktadır. Çekya Ligi'nde 7 kez şampiyon olmuştur. Çekya Ligi'nde lider durumdadır.