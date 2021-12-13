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    • Spor
    • 13.12.2021 16:31
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    • 13.12.2021 16:31
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    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı hangi tarihte 2022?

    Son dakika haberine göre, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Yapılan kura çekimi ile Sarı Laciverlilerin rakibi Slavia Prag olarak belirlendi. Taraftarlar Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Rövanş karşılaşması ise Prag'da oynanacak. Peki,Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag Fenerbahçe maçı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

    UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Çek ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı hangi tarihte 2022? İşte merak edilenler...

    MAÇLAR 17 VE 24 ŞUBAT'TA

    Fenerbahçe, Slavia Prag'la ilk karşılaşmasını 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta Prag'da oynanacak.

    İŞTE EŞLEŞMELER:

    Marsilya-Karabağ
    PSV-Maccabi Tel-Aviv

        FENERBAHÇE-Slavia Prag
        Midtjylland - PAOK
        Leicester City - Randers
        Celtic-Bodo/Glimt

        SLAVIA PRAG NEREDE?

        SK Slavia Prag, Çekya'nın Prag şehrinde bulunan bir futbol kulübüdür. 1892'de kurulan Slavia Prag, kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Slavia Prag 74,25 milyon Euro değerindedir. En değerli futbolcuları Ondrej Kolar (7,5 Milyon Euro), Tomas Holes (7 Milyon Euro) ve Nicolae Stanciu (7 Milyon Euro) olarak göze çarpmaktadır. Çekya Ligi'nde 7 kez şampiyon olmuştur. Çekya Ligi'nde lider durumdadır.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı hangi tarihte 2022?
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