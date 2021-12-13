UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Çek ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı hangi tarihte 2022? İşte merak edilenler...
MAÇLAR 17 VE 24 ŞUBAT'TA
Fenerbahçe, Slavia Prag'la ilk karşılaşmasını 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta Prag'da oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Marsilya-Karabağ
PSV-Maccabi Tel-Aviv