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    Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor! Yabancı hocalardan sonuç çıkmayınca ibre yerliye döndü

    Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarına hız veren Kartal, şu an boşta olan eski teknik direktörü Şenol Güneş ve Okan Buruk’un yanı sıra Rıza Çalımbay’la ilgileniyor.

    İbre yerliye döndü
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    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışları hız kazandı. Siyah- Beyazlılar, Sergen hocanın görevden ayrılması sonrasında başta Alman hocalar olmak üzere birçok isimle temasa geçti. Ancak görüştüğü yabancı hocalarla anlaşma sağlayamadı. Kartal yabancı teknik adamlarla anlaşamayınca rotasını yerli isimlere çevirdi. Beşiktaş üç önemli hocayı listenin başına yazdı.



    DERBİYE YENİ HOCASI İLE ÇIKACAK
    Listedeki isimler, eski teknik direktörleri Şenol Güneş ve Başakşehir'den sonra takım çalıştırmayan Okan Buruk... Siyah-Beyazlı Yönetim, ayrıca Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay için de nabız yokluyor... 3 hocayla da önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunacak. Kara Kartal derbiye yeni hocasıyla çıkacak.



    YÖNETİMDE FİKİR AYRILIKLARI VAR
    Beşiktaş'ta hoca konusunda fikir ayrılıkları yaşandığı öğrenildi. Kimi yöneticilerin yerli hoca da ısrar ettiği kimi yöneticilerin ise kesinlikle yabancı hoca istedikleri öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tartışmalara son vermek için teknik direktör konusunu yakın zamanda çözüme kavuşturmak istiyor.

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