Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor! Yabancı hocalardan sonuç çıkmayınca ibre yerliye döndü





YÖNETİMDE FİKİR AYRILIKLARI VAR

Beşiktaş'ta hoca konusunda fikir ayrılıkları yaşandığı öğrenildi. Kimi yöneticilerin yerli hoca da ısrar ettiği kimi yöneticilerin ise kesinlikle yabancı hoca istedikleri öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tartışmalara son vermek için teknik direktör konusunu yakın zamanda çözüme kavuşturmak istiyor.

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