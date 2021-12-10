Formula 1 son yarış Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? F1 Abu Dhabi GP son yarış hangi kanalda canlı yayınlanacak 2021?

Formula 1 (F1) Abu Dhabi Grand Prix'si ile yarış heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla başlayacak. Peki, F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Formula 1 Abu Dhabi GP için geri sayım başladı. Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları 11 Aralık Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışın startı ise 12 Aralık Pazar günü aynı saatte verilecek. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.
Formula 1'de puan durumu şu şekilde;
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158
SUUDİ ARABİSTAN'DA UNUTULMAZ YARIŞ
İlk turları sorunsuz geçen yarşın 12. turunda Mick Schumacher'in kazası üzerine piste güvenlik aracı girerken, daha sonra hasarın boyutunun yüksek olması sebebi ile kırmızı payrak çıkarıldı ve yarışa ara verildi. Güvenlik aracı piste girdiğinde pitstop yapan Hamilton ve Bottas, yarış tekrar başladığında sıralama Verstappen'in arkasında kaldı.
Yarış tekrar başladığında yine heyecan verici anlar yaşandı. 2. sırada olan Hamilton, ilk viraja gelmeden Verstappen'den liderliği aldı, ilk virajda ise Verstappen pist dışına çıkarak tekrar liderliğe çıkarken, aynı pozisyonda Ocon da Hamilton'ı geçti ve Hamilton 3. sıraya geriledi.
Bu kalkışta arkada tarafta da bir kaza yaşandı ve bu kazada Haas'tan Nikita Mazepin, Red Bull'dan Sergio Perez ve Williams'tan George Russell elendi. Bu kazanın ardından yarış bir kez daha kırmızı bayrakla askıya alındı ve sıralama Verstappen, Ocon, Hamilton şeklinde oldu.