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    • 10.12.2021 14:11
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    • 10.12.2021 14:12
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    Formula 1 son yarış Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? F1 Abu Dhabi GP son yarış hangi kanalda canlı yayınlanacak 2021?

    Formula 1 (F1) Abu Dhabi Grand Prix'si ile yarış heyecanı son sürat devam ediyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak bu sezonda Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton son haftaya eşit puanlarla giriyor. Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmelere sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek. Yarış severler F1 Abu Dhabi Grand Prix'in yayın saati, kanalı ve yarış takvimi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Formula 1 son yarış Abu Dhabi Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 son yarış Abu Dhabi Grand Prix'si saat kaçta? Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'si hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Formula 1 son yarış Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? F1 Abu Dhabi GP son yarış hangi kanalda canlı yayınlanacak 2021?

    Formula 1 (F1) Abu Dhabi Grand Prix'si ile yarış heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla başlayacak. Peki, F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Formula 1 Abu Dhabi GP için geri sayım başladı. Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları 11 Aralık Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışın startı ise 12 Aralık Pazar günü aynı saatte verilecek. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

    Formula 1'de puan durumu şu şekilde;

    1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

    4. Sergio Perez (Meksika): 190

    5. Charles Leclerc (Monako): 158

    SUUDİ ARABİSTAN'DA UNUTULMAZ YARIŞ

    İlk turları sorunsuz geçen yarşın 12. turunda Mick Schumacher'in kazası üzerine piste güvenlik aracı girerken, daha sonra hasarın boyutunun yüksek olması sebebi ile kırmızı payrak çıkarıldı ve yarışa ara verildi. Güvenlik aracı piste girdiğinde pitstop yapan Hamilton ve Bottas, yarış tekrar başladığında sıralama Verstappen'in arkasında kaldı.

    Yarış tekrar başladığında yine heyecan verici anlar yaşandı. 2. sırada olan Hamilton, ilk viraja gelmeden Verstappen'den liderliği aldı, ilk virajda ise Verstappen pist dışına çıkarak tekrar liderliğe çıkarken, aynı pozisyonda Ocon da Hamilton'ı geçti ve Hamilton 3. sıraya geriledi.

    Bu kalkışta arkada tarafta da bir kaza yaşandı ve bu kazada Haas'tan Nikita Mazepin, Red Bull'dan Sergio Perez ve Williams'tan George Russell elendi. Bu kazanın ardından yarış bir kez daha kırmızı bayrakla askıya alındı ve sıralama Verstappen, Ocon, Hamilton şeklinde oldu.

        Verstappen'in pist dışından Hamilton'ı geçmesi üzeirine FIA, Verstappen'den Hamilton ve Ocon'a yer vermesini istedi. Bunun üzerine Verstappen kırmızı bayrakların ardından yarışa 3. sırada başladı. Fakat yarış tekrar başladığında, Verstappen üçüncü sıradan harika bir start aldı ve ilk virajda hem Hamilton hem de Ocon'u geçti ve ilk sıraya yükseldi. Daha sonra da Hamilton Ocon'u geride bıraktı ve ilk iki sırada Verstappen - Hamilton kaldı.

        İlerleyen turlarda bu ikili arka tarafla farkı açarken, birkaç kere pistteki kazalara bağlı olarak sanal güvenlik aracı piste girdi. Bunlardan birinde sanal güvenlik aracı çıktıktan sonra tekrar hızlanan yarışta Hamilton Verstappen'e tekrar atak yaptı ama Verstappen yine pist dışından virajı döndüğü için liderliği kaybetmedi. Bunun üzerine FIA, Verstappen'den bir kez daha Hamilton'a yer vermesini istedi.

        Hamilton, yavaşlayıp kendisine yol veren Verstappen'e arkadan çarptı. Hamilton'ın ön kanadı kırılırken, Verstappen'in de arka lastikleri ciddi zarar gördü ama iki pilot da yarışa devam etti. Daha sonra Verstappen hem Hamilton'a yer verdi, hem de yarış dışına taştığı için 5 saniye ceza aldı.

        Kalan bölümde iki pilot da önceye nazaran daha sakin bir yarış geçirirken, damalı bayrağı Lewis Hamilton ilk sırada, Max Verstappen ikinci sırada geçti.

        Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 3.lük yarışında Estaban Ocon'u yarışın son turunun son düzlüğünde solladı ve damalı bayrağı Ocon'un 0.1 saniye önde geçerek 3. oldu. Bottas, sürücler klasmanında sezonu da Verstappen ve Hamilton'ın arkasında üçüncü olarak tamamlamayı garantiledi.

        Böylelikle ilk kez yarış düzenlenen Suudi Arabistan'da sevinen Hamilton oldu. Büyük Britanyalı pilot, 2:06:15.118'lik derecesiyle sezonun 8'inci, kariyerinin ise 103'üncü birinciliğine ulaştı. Verstappen, liderin 11.825 saniye arkasında ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 27.531 saniye ardında üçüncü oldu.

        En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Hamilton, 369.5 puana ulaşarak son yarış öncesi zirve yarışında Verstappen ile arasındaki puan farkını kapattı.
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