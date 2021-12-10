Formula 1 son yarış Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? F1 Abu Dhabi GP son yarış hangi kanalda canlı yayınlanacak 2021?

Verstappen'in pist dışından Hamilton'ı geçmesi üzeirine FIA, Verstappen'den Hamilton ve Ocon'a yer vermesini istedi. Bunun üzerine Verstappen kırmızı bayrakların ardından yarışa 3. sırada başladı. Fakat yarış tekrar başladığında, Verstappen üçüncü sıradan harika bir start aldı ve ilk virajda hem Hamilton hem de Ocon'u geçti ve ilk sıraya yükseldi. Daha sonra da Hamilton Ocon'u geride bıraktı ve ilk iki sırada Verstappen - Hamilton kaldı.

İlerleyen turlarda bu ikili arka tarafla farkı açarken, birkaç kere pistteki kazalara bağlı olarak sanal güvenlik aracı piste girdi. Bunlardan birinde sanal güvenlik aracı çıktıktan sonra tekrar hızlanan yarışta Hamilton Verstappen'e tekrar atak yaptı ama Verstappen yine pist dışından virajı döndüğü için liderliği kaybetmedi. Bunun üzerine FIA, Verstappen'den bir kez daha Hamilton'a yer vermesini istedi.

Hamilton, yavaşlayıp kendisine yol veren Verstappen'e arkadan çarptı. Hamilton'ın ön kanadı kırılırken, Verstappen'in de arka lastikleri ciddi zarar gördü ama iki pilot da yarışa devam etti. Daha sonra Verstappen hem Hamilton'a yer verdi, hem de yarış dışına taştığı için 5 saniye ceza aldı.