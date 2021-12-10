Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya çok iddialı mesajlar geldi!





KEYFİNİ ÇIKARALIM

Başkan Ağaoğlu camiaya birlik beraberlik çağrısında bulunarak, "Büyüyen, güçlenen ve idealleri doğrultusunda yürüyen bir Trabzonspor var. Hep birlikte bunun keyfini çıkartalım. Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım, kombine veya biletlerimizle stadyumdaki koltuklarımızda bu güzel günlerin keyfini hep birlikte yaşayalım. Unutmamalıyız ki; birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur" ifadesini kullandı.

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