Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya çok iddialı mesajlar geldi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine çok iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, hep birlikte büyük sevinçler yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Trabzonspor ailesi olarak birbirimize kenetlenmiş bir biçimde büyümeye ve yürümeye devam ediyoruz" dedi.
LİDER BİR TAKIM VAR
Sportif anlamda sürekli yükseliş trendine sahip bir futbol takımına sahip olduklarını belirten Ağaoğlu, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın samimiyeti, isteği, gayreti ve emeği ile futbolcularımızın tutkusu ve taraftarlarımızın arzusu birleşince lider bir takım ortaya çıktı" şeklinde konuştu.
KEYFİNİ ÇIKARALIM
Başkan Ağaoğlu camiaya birlik beraberlik çağrısında bulunarak, "Büyüyen, güçlenen ve idealleri doğrultusunda yürüyen bir Trabzonspor var. Hep birlikte bunun keyfini çıkartalım. Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım, kombine veya biletlerimizle stadyumdaki koltuklarımızda bu güzel günlerin keyfini hep birlikte yaşayalım. Unutmamalıyız ki; birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur" ifadesini kullandı.