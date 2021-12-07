Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan maç 7-0'lık skorla sona erdi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler kazandı. Maçın sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in yaptığı 'cincon' açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Peki Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? Erol Bilecik Galatasaray'a ne dedi? 'Cincon' açıklaması nedir?
EROL BİLECİK NE DEDİ?
Erol Bilecik'in sözleri şu şekilde:
"Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız."
EROL BİLECİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Tam adı Nevres Erol Bilecik'tir. 26 Kasım 1962 Antakya doğumludur. Türk iş adamı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su'dur.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Mezuniyetin hemen ardından, yüzde 100 Alman sermayesi bir şirket olan Nixdorf Computer'de Sistem Analisti olarak çalışan Bilecik, bu görevi iki yıl boyunca sürdürdü.