Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan maç 7-0'lık skorla sona erdi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler kazandı. Maçın sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in yaptığı 'cincon' açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Peki Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? Erol Bilecik Galatasaray'a ne dedi? 'Cincon' açıklaması nedir?