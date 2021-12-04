Trabzonspor Adana Demirspor canlı maç izle! Trabzonspor Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz

Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Galibiyet mücadelesinde istikrarlı ilerleyen Trabzon, bugün Adana engelini aşmak istiyor. Maçın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar, Trabzonspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Kritik maç hakkında tüm bilgiler haberimizde...
TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Adana Demirspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Adana Demirspor: Henüz açıklanmadı
Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında kazanıp rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak isterken sahadan yenilgi ile ayrılmaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ligde çıktığı son 7 maçın tamamından galibiyetle ayrılan ve seriyi 8 maça çıkarmak isteyen bordo mavililer kaybetmemesi durumunda yenilmezlik serisini 27 maça çıkaracak. Fırtına böylece 1995-96'dan sonra en uzun yenilmezlik rekorunu kırmış olacak.