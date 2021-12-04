Trabzonspor Adana Demirspor canlı maç izle! Trabzonspor Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz

15 GALİBİYET 11 BERABERLİK ALDI

Abdullah Avcı yönetiminde en son geçen sezonunun 29. haftasında Alanya'ya 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi sonrasında çıktığı 26 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu seride 15 galibiyet, 11 beraberlik alan Fırtına ayrıca deplasman performansıyla da dikkat çekti. Bordo mavililer Abdullah Avcı ile dış sahada çıktığı hiçbir maçı kaybetmezken 24 maçlık seriden 14 galibiyet çıkardı, 9 da beraberli aldı. Ayrıca Trabzonspor geride kalan 14 haftada ligin en fazla gol atan (29) ve en az gol yiyen (11) takımı konumunda.