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    • Spor
    • 04.12.2021 15:31
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    • 04.12.2021 15:31
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    Trabzonspor Adana Demirspor canlı maç izle! Trabzonspor Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz

    Süper Lig’in lider takımı Trabzonspor bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, Adana Demirspor engelini de aşıp galibiyet serisini sürdürmeye devam etmek istiyor. Ayrıca Trabzonspor geride kalan 14 haftada ligin en fazla gol atan (29) ve en az gol yiyen (11) takımı konumunda yer alıyor. Taraftarlar bu heyecanlı maçın yayın saati ve yayın kanalı hakkında bilgi sahip olmak istiyor. Peki, Trabzonspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Adana Demirspor canlı maç izle ve Trabzonspor Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Adana Demirspor canlı maç izle! Trabzonspor Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz

    Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Galibiyet mücadelesinde istikrarlı ilerleyen Trabzon, bugün Adana engelini aşmak istiyor. Maçın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar, Trabzonspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Kritik maç hakkında tüm bilgiler haberimizde...

    TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor Adana Demirspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ!

    TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

    TRABZONSPOR:     Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    Adana Demirspor: Henüz açıklanmadı

    Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında kazanıp rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak isterken sahadan yenilgi ile ayrılmaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ligde çıktığı son 7 maçın tamamından galibiyetle ayrılan ve seriyi 8 maça çıkarmak isteyen bordo mavililer kaybetmemesi durumunda yenilmezlik serisini 27 maça çıkaracak. Fırtına böylece 1995-96'dan sonra en uzun yenilmezlik rekorunu kırmış olacak.

        15 GALİBİYET 11 BERABERLİK ALDI

        Abdullah Avcı yönetiminde en son geçen sezonunun 29. haftasında Alanya'ya 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi sonrasında çıktığı 26 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu seride 15 galibiyet, 11 beraberlik alan Fırtına ayrıca deplasman performansıyla da dikkat çekti. Bordo mavililer Abdullah Avcı ile dış sahada çıktığı hiçbir maçı kaybetmezken 24 maçlık seriden 14 galibiyet çıkardı, 9 da beraberli aldı. Ayrıca Trabzonspor geride kalan 14 haftada ligin en fazla gol atan (29) ve en az gol yiyen (11) takımı konumunda.

        ÖNÜNDE SADECE 4 MAÇ KALDI

        26 maçlık yenilmezlik ile hem Başakşehir'de 2016-17 yıllarındaki kendi rekorunu hem de Şenol Güneş'in 1995-96 yıllarında Trabzon'daki rekorunu kıran Abdullah Avcı'nın şimdi yeni bir hedefi var. Eğer Fırtına, bugünkü Adana Demirspor maçı ile Antalya, Hatay engellerini kayıpsız geçerse Avcı, Trabzon efsaneleri Özkan Sümer ile Ahmet Suat Özyazıcı'ya ait 197779 yılları arasındaki 29 maçlık yenilmezlik serisine ulaşacak. 4 maçta kaybetmezse de kulübün tarihine adını altın harflerle yazdıracak.
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        Haberler Spor Trabzonspor Adana Demirspor canlı maç izle! Trabzonspor Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz
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