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    • Spor
    • 04.12.2021 14:52
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    • 04.12.2021 15:37
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    Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk ediyor. Namağlup lider olan Trabzonspor, çıkış arayan Adana Demirspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'un mücadeledeki 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı ile yükselişini sürdüren Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor.






    Karşılaşmada Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

    TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    ADANA DEMİRSPOR: Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli

    TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de yer alacak.

        TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
        Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Adana Demirspor müsabakasını Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

        REKOR MAÇI
        Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

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