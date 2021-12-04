Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı ile yükselişini sürdüren Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Karşılaşmada Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
ADANA DEMİRSPOR: Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de yer alacak.