Giresunspor - Ankara Demirspor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor karşılaşıyor.
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GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Ankara Demirspor maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanıyor. Maçı haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)
BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)
ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)