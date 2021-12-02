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    • Spor
    • 02.12.2021 12:47
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    • 02.12.2021 12:47
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    Giresunspor - Ankara Demirspor CANLI İZLE

    Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Giresunspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilir, gelişmeleri dakika dakika takip edebilirsiniz.

    Giresunspor - Ankara Demirspor CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor karşılaşıyor.

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    GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Giresunspor - Ankara Demirspor maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanıyor. Maçı haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

    GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

    KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)
    BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)
    ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
    FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)

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