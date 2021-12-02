CANLI | ZTK 4. tur dönüşümlü yayın | Yeni Malatyaspor - Akhisarspor ve Göztepe Kahta 02 Spor maçları A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sürüyor. A Spor, kupadaki maçları dönüşümlü olarak canlı yayınlıyor. Saat 15.00'te başlayan Yeni Malatyaspor - Akhisarspor ve 17.00'de başlayan Göztepe Kahta 02 Spor maçları A Spor'da canlı yayınlanıyor. Maçları haberimizden de takip edebilirsiniz...

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YENİ MALATYASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp, Awuku, Haddadi, Mallan, Ndizeye, Bwalya, Ndong, Chouiar, Nshimirimana, Muhammed Emin, Kubilay

Akhisarspor: Enes, Göksu, Yavuz Serkan, Serkan, Mert, Bertuğ, Yusuf Cihat, Semih, Yusuf, Orçun, Kemal

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GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kahta 02 Spor maçı 2 Aralık Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele, saat 17:00'de başladı. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇI CANLI İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYIN