CANLI | ZTK 4. tur dönüşümlü yayın | Ankaragücü - Nazilli Belediyespor ve Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçları A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanıyor. Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ile Yeni Malatyaspor-Akhisarspor müsabakaları A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor...
ANKARAGÜCÜ-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Bahadır Han, Erdi, Abdullah, Owusu, Yasin, Alperen, Ali Kaan, Bartolomeu, Cem, Mehmet Murat, Aatıf
Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sefa, Hasan, Koray, Mert Er, Hasan, Emre, Mete, Bünyamin Cesur, Mert, Ahmet
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YENİ MALATYASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp, Awuku, Haddadi, Mallan, Ndizeye, Bwalya, Ndong, Chouiar, Nshimirimana, Muhammed Emin, Kubilay
Akhisarspor: Enes, Göksu, Yavuz Serkan, Serkan, Mert, Bertuğ, Yusuf Cihat, Semih, Yusuf, Orçun, Kemal
YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYIN