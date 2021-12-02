Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Spor
    • 02.12.2021 15:01
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    • 02.12.2021 15:06
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    CANLI | ZTK 4. tur dönüşümlü yayın | Ankaragücü - Nazilli Belediyespor ve Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçları A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sürüyor. A Spor, kupadaki maçları dönüşümlü olarak canlı yayınlıyor. Saat 15.00'te başlayan Ankaragücü - Nazilli Belediyespor ve Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçları A Spor'da canlı yayınlanıyor. Maçları haberimizden de takip edebilirsiniz...

    CANLI | ZTK 4. tur dönüşümlü yayın

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanıyor. Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ile Yeni Malatyaspor-Akhisarspor müsabakaları A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor...

    ASpor CANLI YAYIN

    ANKARAGÜCÜ-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Ankaragücü:     Bahadır Han, Erdi, Abdullah, Owusu, Yasin, Alperen, Ali Kaan, Bartolomeu, Cem, Mehmet Murat, Aatıf
    Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sefa, Hasan, Koray, Mert Er, Hasan, Emre, Mete, Bünyamin Cesur, Mert, Ahmet

    ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYIN

    YENİ MALATYASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ
    Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp, Awuku, Haddadi, Mallan, Ndizeye, Bwalya, Ndong, Chouiar, Nshimirimana, Muhammed Emin, Kubilay
    Akhisarspor: Enes, Göksu, Yavuz Serkan, Serkan, Mert, Bertuğ, Yusuf Cihat, Semih, Yusuf, Orçun, Kemal

    YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYIN

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    Haberler Spor CANLI | ZTK 4. tur dönüşümlü yayın | Ankaragücü - Nazilli Belediyespor ve Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçları A Spor canlı izle
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