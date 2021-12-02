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    • Spor
    • 02.12.2021 19:11
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    • 02.12.2021 19:11
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    CANLI | Konyaspor - Vanspor FK maçı A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig'in güçlü ekibi Konyaspor, evinde Vanspor FK'yı ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden de takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Vanspor FK

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. 4. tur maçında Konyaspor ile Vanspor FK karşılaşıyor.

    KONYASPOR - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Vanspor FK maçı saat 19:00'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

    KONYASPOR - VANSPOR FK MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Eray, Adil, Anicic, Alper, Barış, Amar, Oğulcan, Michalak, Ahmed Hassan, Mpoku, Ahmet Karademir
    Vanspor: Aydın, Mete, İsmet, Kerem, Barış, Emrah, Furkan, Oktay, Sedat, Hamza, Kubilay

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