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    • Spor
    • 01.12.2021 19:02
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    • 01.12.2021 19:38
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    Kayserispor-Iğdırspor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında 3. Lig ekibi Iğdırspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Kayserispor-Iğdırspor

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor ile 3. Lig ekibi Iğdırspor kozlarını paylaşıyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalıyor. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Hakan Karabalcık yapıyor.

    Kayserispor, Emre Demir'in 20. dakikada attığı golle Iğdır FK karşısında 1-0 öne geçti.

    İLK 11'LER
    KAYSERİSPOR:     Bilal, Hosseini, Uğur, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Mane

    IĞDIR BELEDİYESPOR: Alişan, Abdullah, Enes, Berkay, Muhammet, Mahsun, Savaş, Arif, Adem, İlker, Batuhan


    KAYSERİSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
    Kayserispor ile Iğdırspor'un karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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