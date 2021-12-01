Kayserispor-Iğdırspor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor ile 3. Lig ekibi Iğdırspor kozlarını paylaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalıyor. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Hakan Karabalcık yapıyor.
Kayserispor, Emre Demir'in 20. dakikada attığı golle Iğdır FK karşısında 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Hosseini, Uğur, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Mane
IĞDIR BELEDİYESPOR: Alişan, Abdullah, Enes, Berkay, Muhammet, Mahsun, Savaş, Arif, Adem, İlker, Batuhan
KAYSERİSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor ile Iğdırspor'un karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.