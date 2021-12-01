CANLI | ZTK 4. tur dönüşümlü yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinin de sahne aldığı turda Adanaspor Kocaelispor'u Fatih Karagümrük ise Sarıyer'i konuk ediyor.

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Kazananın 5. tura yükseleceği karşılaşmaların dönüşümlü canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz;

11'LER

Adanaspor: Burak, Muhammet, Cem, Tetteh, Harun, Rüştü, Innocent Kingsley, Yohan Roche, Hıfsullah İsmail, Ahmethan, İbrahim

Kocaelispor: İsmet, Deniz, Mevlüt, Alpay, Semih, Mehmet, Yiğit, Diop, Tisdell, Dilaver, Mevlüt Erdinç

ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN



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Fatih Karagümrük: Utku, Serhat, Baniya, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Tunay, Musa, Emre, Vato Arveladze

Sarıyer: Batuhan, Hüsnü, Emirhan, Barış, Nuri, Burak, Mertcan, Furkan, Berkan Mahmut, Adem, İbrahim Halil

KARAGÜMRÜK - SARIYER MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

