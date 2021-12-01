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    • Spor
    • 01.12.2021 15:20
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    • 01.12.2021 15:20
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    CANLI | ZTK 4. tur dönüşümlü yayın | A Spor canlı yayın izle

    Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sürüyor. Kupada Fatih Karagümrük evinde Sarıyer'i, Adanaspor ise evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. İki karşılaşma da A Spor ekranlarından dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor...

    CANLI | ZTK 4. tur dönüşümlü yayın

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinin de sahne aldığı turda Adanaspor Kocaelispor'u Fatih Karagümrük ise Sarıyer'i konuk ediyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Kazananın 5. tura yükseleceği karşılaşmaların dönüşümlü canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz;

    11'LER
    Adanaspor:     Burak, Muhammet, Cem, Tetteh, Harun, Rüştü, Innocent Kingsley, Yohan Roche, Hıfsullah İsmail, Ahmethan, İbrahim
    Kocaelispor: İsmet, Deniz, Mevlüt, Alpay, Semih, Mehmet, Yiğit, Diop, Tisdell, Dilaver, Mevlüt Erdinç

    ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

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    Fatih Karagümrük: Utku, Serhat, Baniya, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Tunay, Musa, Emre, Vato Arveladze
    Sarıyer: Batuhan, Hüsnü, Emirhan, Barış, Nuri, Burak, Mertcan, Furkan, Berkan Mahmut, Adem, İbrahim Halil

    KARAGÜMRÜK - SARIYER MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

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