Atakaş Hatayspor-Eyüpspor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor karşı karşıya geliyor.
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Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Ergin Gözütok yapıyor.
Eyüpspor, Enes Keskin'in 18. dakikada attığı golle Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti.
ATAKAŞ HATAYSPOR - EYÜPSPOR HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Maç A Spor'dan saat 21:00'de canlı olarak yayınlanıyor. Atakaş Hatayspor - Eyüpspor maçını takvim.com. tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.