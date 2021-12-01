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    • Spor
    • 01.12.2021 21:01
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    • 01.12.2021 21:36
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    Atakaş Hatayspor-Eyüpspor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Atakaş Hatayspor-Eyüpspor

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

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    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Ergin Gözütok yapıyor.

    Eyüpspor, Enes Keskin'in 18. dakikada attığı golle Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti.


    ATAKAŞ HATAYSPOR - EYÜPSPOR HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
    Maç A Spor'dan saat 21:00'de canlı olarak yayınlanıyor. Atakaş Hatayspor - Eyüpspor maçını takvim.com. tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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