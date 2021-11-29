Altın Top, Ballon d’Or ödüllerini kim kazandı? Ballon D’or yılın oyuncusu kim oldu? 2021 Ballon d’Or kazananlar tam liste!

YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI!

Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl verilmeye başlanan "Yılın forveti" ödülünü aldı. Lewandowski, ödülünü aldıktan sonra "Burada olduğum içim çok gururluyum. Her zaman gol atmaya hazır bekliyorum ve maç kazandıran golü atmayı umuyorum. Pandemi sonrasında burada olmak gurur verici. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlar sayesinde goller atıyorum." diye konuştu.