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    • 29.11.2021 23:19
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    • 29.11.2021 23:23
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    Altın Top Ballon d'Or ödüllerini kim kazandı? Ballon D'or yılın oyuncusu kim oldu? 2021 Ballon d'Or kazananlar tam liste!

    Ballon D'Or (Altın Top) ödülü hakkında aramalar hız kazandı. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Geçtiğimiz seneyi en iyi performansla geçiren oyuncuya verilecek olan Altın Top ödüllerinde en büyük iki aday Lewandowski ve Messi olarak görülüyor. Peki, Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Altın Top, Ballon d’Or ödüllerini kim kazandı? Ballon D’or yılın oyuncusu kim oldu? 2021 Ballon d’Or kazananlar tam liste!

    France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, sahibini buluyor. TSİ 22.30'da başlayanorganizasyon, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşiyor. Kadınlar ve erkeklerde en iyiler belli olacak. Erkeklerde bu yılın favori adayları; Lionel Messi, Karim Benzema ve Robert Lewandowski. Peki, Altın Top, Ballon d'Or ödüllerini kim kazandı? Ballon D'or yılın oyuncusu kim oldu? 2021 Ballon d'Or kazananlar tam liste!

    ALTIN TOP (BALLON D'OR) KİM KAZANDI?

    Marca'nın iddiasına göre Ballon d'Or'u kazanan isim Lionel Messi oldu.

    BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci sona erdi.

    Farklı ülkelerden gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından bugün TSİ 22.30'da düzenlenecek törenle ödül sahibini bulacak.

    YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI!

    Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl verilmeye başlanan "Yılın forveti" ödülünü aldı. Lewandowski, ödülünü aldıktan sonra "Burada olduğum içim çok gururluyum. Her zaman gol atmaya hazır bekliyorum ve maç kazandıran golü atmayı umuyorum. Pandemi sonrasında burada olmak gurur verici. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlar sayesinde goller atıyorum." diye konuştu.



        KOPA TROPHY, PEDRI'NİN!

        Yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen 2021 Kopa Trophy'i Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pedri kazandı.

        İŞTE BALLON D'OR ADAYLARI

        Romelu Lukaku (Chelsea)

        N'Golo Kante (Chelsea)

        Jorginho (Chelsea)

        Cesar Azpilicueta (Chelsea)

        Mason Mount (Chelsea)

        Kevin De Bruyne (Manchester City)

        Ruben Dias (Manchester City)

        Phil Foden (Manchester City)

        Raheem Sterling (Manchester City)

        Riyad Mahrez (Manchester City)

        Lionel Messi (PSG)

        Kylian Mbappe (PSG)

        Gianluigi Donnarumma (PSG)

        Neymar (PSG)

        Leonardo Bonucci (Juventus)

        Giorgio Chiellini (Juventus)

        Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

        Bruno Fernandes (Manchester United)

        Luka Modric (Real Madrid)

        Karim Benzema (Real Madrid)

        Lautaro Martinez (Inter)

        Nicolo Barella (Inter)

        Pedri (Barcelona)

        Gerard Moreno (Villarreal)

        Luis Suarez (Atletico Madrid)

        Robert Lewandowski (Bayern Münih)

        Simon Kjaer (Milan)

        Mohamed Salah (Liverpool)

        Erling Haaland (Borussia Dortmund)

        Harry Kane (Tottenham)

        2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

        Kadidiatou Diani (PSG)

        Fran Kirby (Chelsea)

        Jennifer Hermoso (Barcelona)

        Christiane Endler (PSG/OL)

        Christine Sinclair (Thorns)

        Ashley Lawrence (PSG)

        Irene Paredes (PSG/Barcelona)

        Jessie Fleming (Chelsea)

        Lieke Martens (Barcelona)

        Sandra Panos (Barcelona)

        Viviane Miedema (Arsenal)

        Ellen White (Manchester City)

        Pernille Harder (Chelsea)

        Samantha Mewis (North Carolina Courage)

        Wendie Renard (OL)

        Marie-Antoinette Katoto (PSG)

        Stina Blackstenius (Hacken)

        Magdalena Eriksson (Chelsea)

        Sam Kerr (Chelsea)

        Alexia Putellas (Barcelona)

        Yılın en iyi kalecisine verilen "Yachine Trophee" adayları şunlar:

        Thibaut Courtois (Real Madrid)

        Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG)

        Ederson (Manchester City)

        Samir Handanovic (Inter)

        Emiliano Martinez (Aston Villa)

        Edouard Mendy (Chelsea)

        Keylor Navas (PSG)

        Manuel Neuer (Bayern Münih)

        Jan Oblak (Atletico Madrid)

        Kasper Schmeichel (Leicester City)
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        Haberler Spor Altın Top Ballon d'Or ödüllerini kim kazandı? Ballon D'or yılın oyuncusu kim oldu? 2021 Ballon d'Or kazananlar tam liste!
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