France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, sahibini buluyor. TSİ 22.30'da başlayanorganizasyon, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşiyor. Kadınlar ve erkeklerde en iyiler belli olacak. Erkeklerde bu yılın favori adayları; Lionel Messi, Karim Benzema ve Robert Lewandowski. Peki, Altın Top, Ballon d'Or ödüllerini kim kazandı? Ballon D'or yılın oyuncusu kim oldu? 2021 Ballon d'Or kazananlar tam liste!
ALTIN TOP (BALLON D'OR) KİM KAZANDI?
Marca'nın iddiasına göre Ballon d'Or'u kazanan isim Lionel Messi oldu.
BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci sona erdi.
Farklı ülkelerden gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından bugün TSİ 22.30'da düzenlenecek törenle ödül sahibini bulacak.
YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI!
Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl verilmeye başlanan "Yılın forveti" ödülünü aldı. Lewandowski, ödülünü aldıktan sonra "Burada olduğum içim çok gururluyum. Her zaman gol atmaya hazır bekliyorum ve maç kazandıran golü atmayı umuyorum. Pandemi sonrasında burada olmak gurur verici. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlar sayesinde goller atıyorum." diye konuştu.