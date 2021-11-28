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    • Spor
    • 28.11.2021 18:55
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    • 28.11.2021 18:59
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    Malatyaspor Galatasaray canlı maç izle! Yeni Malatya - Galatasaray maçı izle kesintisiz bedava!

    Yeni Malatyaspor ve Galatasarayu maçı için heyecan dorukta. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak maç için gerekli bilgiler araştırılmaya başlandı. Taraftarlar maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak edip araştırıyor. Milyonların heyecanla beklediği maç heyecanla izlenecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler özellikle maç saatinin gelmesinin hemen ardından Malatya Galatasaray canlı maç izle seçeneğini sıklıkla araştırıyor. İşte detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Malatyaspor Galatasaray canlı maç izle! Malatya - Galatasaray maçı izle kesintisiz bedava

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada her iki takım da kesin zafer parolasıyla sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç bu akşam TSİ 19:00'da başladı. Bu bağlamda Malatyaspor Galatasaray canlı maç izle seçeneğini araştırılıyor. İşte maça dair bilgiler...

    YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

    YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY 11'LER:

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Semih, Wallace, Karim Hafez, Ndong, Mallan, Nshimirimana, Chouiar, Adem Büyük.

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.

    Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

        FATİH TERİM CEZALI!

        Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı mücadelede Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Fenerbahçe derbisinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Tecrübeli teknik adam, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, tedbire uymama eylemi nedeniyle ise 2 maç ceza aldı.

        Çift sarı karttan, kırmızı kart görmesi nedeniyle de 1 maç daha cezası olan Terim, 6 müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.

        LİGDE 9. RANDEVU

        Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'daki müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmıştı.

        SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

        Galatasaray ligde oynadığı sın 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı.
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        Haberler Spor Malatyaspor Galatasaray canlı maç izle! Yeni Malatya - Galatasaray maçı izle kesintisiz bedava!
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