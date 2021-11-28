Malatyaspor Galatasaray canlı maç izle! Yeni Malatya - Galatasaray maçı izle kesintisiz bedava!

FATİH TERİM CEZALI!

Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı mücadelede Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Fenerbahçe derbisinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Tecrübeli teknik adam, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, tedbire uymama eylemi nedeniyle ise 2 maç ceza aldı.

Çift sarı karttan, kırmızı kart görmesi nedeniyle de 1 maç daha cezası olan Terim, 6 müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.