Malatyaspor Galatasaray canlı maç izle! Yeni Malatya - Galatasaray maçı izle kesintisiz bedava!

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada her iki takım da kesin zafer parolasıyla sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç bu akşam TSİ 19:00'da başladı. Bu bağlamda Malatyaspor Galatasaray canlı maç izle seçeneğini araştırılıyor. İşte maça dair bilgiler...
YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY 11'LER:
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Semih, Wallace, Karim Hafez, Ndong, Mallan, Nshimirimana, Chouiar, Adem Büyük.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.
Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 12 puanla 17. sırada yer alıyor.