Çaykur Rizespor - Kayserispor canlı anlatım | Spor haberleri...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Kayserispor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Çaykur Rizespor, daha önceki yedi ev sahipliğinde aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı.

Çaykur Rizespor ile oynadığı son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Kayserispor, rakibini Eylül 2016-Şubat 2017 arasından bu yana üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçındaki iki galibiyeti de son iki karşılaşmada alan Çaykur Rizespor, daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2019 arasındaki üç maçlık süreçte yakaladı.

RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpolo.

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic.