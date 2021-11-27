Beşiktaş - Giresunspor maçında talihsiz sakatlık! Mert Günok'un son durumu belli oldu





SERGEN YALÇIN: HERHALDE ÇAPRAZ BAĞLARI GİTTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulunurken Mert Günok'un son durumu hakkında da konuştu. Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılan siyah beyazlı file bekçisinin sakatlığı ile ilgili olarak "Herhalde çapraz bağları gitti" ifadelerini kullandı.

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