Beşiktaş - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR | CANLI
beINSports'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Batshuayi
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Traore, Serginho, Aziz Behich, Flavio, Diabate, Suleymanov, Balde.
Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.