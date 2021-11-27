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    • Spor
    • 27.11.2021 17:42
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    • 27.11.2021 19:00
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    Beşiktaş - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Giresunspor | CANLI

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

    BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR | CANLI
    beINSports'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Beşiktaş:     Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Batshuayi

    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Traore, Serginho, Aziz Behich, Flavio, Diabate, Suleymanov, Balde.

    Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

        LİGDE ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET
        Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

        Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

        WELİNTON SINIRDA
        Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

        Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi.

        Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

        GÖKHAN TÖRE YOK RIDVAN YILMAZ BELİRSİZ
        Beşiktaş'ta tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin forma giymesi beklenmiyor.

        Ajax maçı öncesinde risk analizi testinde sakatlık riski tespit edildiği için maç kadrosundan çıkarılan Rıdvan Yılmaz'ın durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
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