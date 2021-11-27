Antalyaspor-Alanyaspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya derbisinde karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadı'nda saat 13.30'daki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği beş maçın dördünü kazanan Antalyaspor, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon aldı. Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Mukairu, Poli, Doğukan, Amilton, Fredy

Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Candeias, Emre, Davidson Babacar