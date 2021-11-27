Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.11.2021 13:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2021 13:18
    ABONE OL

    Antalyaspor-Alanyaspor | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'de Antalya derbisinde Antalyaspor kendi sahasında sezonun flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor-Alanyaspor | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya derbisinde karşı karşıya geliyor.

    Antalya Stadı'nda saat 13.30'daki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

    Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği beş maçın dördünü kazanan Antalyaspor, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon aldı. Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Mukairu, Poli, Doğukan, Amilton, Fredy

    Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Candeias, Emre, Davidson Babacar

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Dede’ tecavüz mü etti? Skandal savunma
    Haberler Spor Antalyaspor-Alanyaspor | CANLI ANLATIM
        SON DAKİKA