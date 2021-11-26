Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş GZT Giresunspor maçı hangi kanalda?

Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş gözünü Süper Lig'de çevirdi. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, GZT Giresunpor karşısında çıkış arıyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler!
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA
Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek.
BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR!
Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.
Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.