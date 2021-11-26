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    • Spor
    • 26.11.2021 15:00
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    • 26.11.2021 15:00
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    Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş GZT Giresunspor maçı hangi kanalda?

    Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Giresunspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde umutları tükenen Beşiktaş, Giresunspor maçı ile ligde yükselişe geçmek istiyor. Maçı takip etmek isteyenler karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Giresunspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş GZT Giresunspor maçı hangi kanalda?

    Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş gözünü Süper Lig'de çevirdi. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, GZT Giresunpor karşısında çıkış arıyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler!

    BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA

    Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?

    Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek.

    BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR!

    Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

    Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

        WELINTON SINIRDA

        Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza Cumartesi oynanacak maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

        GÖKHAN TÖRE YOK RIDVAN YILMAZ BELİRSİZ

        Beşiktaş'ta Giresunspor ile oynanacak karşılaşmada tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin forma giymesi beklenmiyor. Ajax maçı öncesinde risk analizi testinde sakatlık riski tespit edildiği için maç kadrosundan çıkarılan Rıdvan Yılmaz'ın durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş GZT Giresunspor maçı hangi kanalda?
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