Galatasaray Marsilya canlı maç izle! UEFA GS Marsilya maçı canlı izle şifresiz bedava!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk ediyor. Hakem Tobias Stieler yönetiminde Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Galatasaray mutlak galibiyetle hedefiyle sahaya çıktı. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak. Bu kapsamda Galatasaray Marsilya canlı maç izle seçeneği araştırılıyor.
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İLK 11'LER
Stat: Nef Stadı
Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne.
Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng.
GALATASARAY-OLİMPİK MARSİLYA
E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.
İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.
Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.
Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.
Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.
Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
GALATASARAY, AVRUPA'DA 299. RANDEVUDA
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 299. kez sahne alacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 298 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 396 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 444 gole engel olamadı.KUPADA 89. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 89. kez mücadele edecek.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 88 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 35 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 137 gol atarken kalesindeki 109 gole engel olamadı.