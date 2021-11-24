Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sergen Yalçın camiaya çok net mesajlar verdi! Bu gidişat böyle süremez!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte tecrübeli hocanın verdiği önemli mesajlar: “Tabii ki amacımız bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Ancak bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor.”

    Bu gidişat böyle süremez!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte tecrübeli hocanın verdiği önemli mesajlar:

    "Tabii ki amacımız bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Ancak bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor."

    TAKIM OLARAK İYİ DURUMDA DEĞİLİZ
    "Takım olarak iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız. Fakat takımı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz."

        ARTIK NORMALLEŞMEMİZ GEREKİYOR
        "İstediğimiz sonuçları almak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız. Ayağa kalkacak gücümüz de oyuncu kalitemiz de var. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Taraftarımız bize destek versin."

        DÜŞERİZ AMA KALKMASINI DA BİLİRİZ
        "Bir süredir aynı görüntüyü veriyoruz. Bunun bu kadar uzun olması, bizi her geçen gün psikolojik olarak daha aşağı çekiyor ve bu da her yere yansıyor. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkmasını bilir. Her zaman da kalkmıştır. Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye çifte zam
        Haberler Spor Sergen Yalçın camiaya çok net mesajlar verdi! Bu gidişat böyle süremez!
            SON DAKİKA