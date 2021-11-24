Sergen Yalçın camiaya çok net mesajlar verdi! Bu gidişat böyle süremez!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte tecrübeli hocanın verdiği önemli mesajlar:
"Tabii ki amacımız bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Ancak bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor."
TAKIM OLARAK İYİ DURUMDA DEĞİLİZ
"Takım olarak iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız. Fakat takımı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz."