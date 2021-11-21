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    • Spor
    • 21.11.2021 11:27
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    • 21.11.2021 11:32
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    Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?

    Son dakika haberine göre, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Peki; Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?

    VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım devam ediyor. Büyük derbi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağarlayacak. Gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Peki; Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?

    YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Yaşar Kemal Uğurlu 1981 Ankara doğumludur. Genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynayan Uğurlu, Gazi Üniversitesi iktisat bölümü mezunudur. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi vardır.

    İzlediği bir maçta hakemin kararlarını beğenmedi ve hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

    2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Bu evliliğinden "Deren" isimli bir kızı oldu.

    YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

    Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçta VAR hakemliği yapacak olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun Fenerbahçe takımını tuttuğu iddia ediliyor.

    GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed

    Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha

        GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

        Galatasaray'ın ligde Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        TERİM'İN 33. FENERBAHÇE DERBİSİ

        Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 35 derbide ise 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

        PEREIRA'NIN 6. DERBİ MAÇI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak. Portekizli teknik adam, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbide görev yaptı. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        SON DERBİDE 4 SARI KART

        İki takımın 44'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. İki takım arasında oynanan son müsabakada 4 sarı kart çıktı. Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray'dan da Marcelo Saracchi ve Martin Linnes sarı kart gördü.

        MESUT ÖZİL'DEN DESTEK ÇAĞRISI

        Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları derbi maçının öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulundu. FB TV'ye açıklamada bulunan Mesut, takım olarak karşılaşmaya çok motive olduklarını belirterek, "Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz. Heyecanlıyız, güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.
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        Haberler Spor Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
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