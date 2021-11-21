Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu babası Arif Razgatlıoğlu kimdir, neden öldü?

''BU ŞAMPİYONLUĞU BABAMA VE KENAN SOFUOĞLU'NA HEDİYE EDİYORUM''

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, "Şampiyon olarak Türk bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek benim için paha biçilemez bir gurur ve mutluluk kaynağı. Sezon içinde birçok aksilik yaşadık ama hiç vazgeçmedik. Bu şampiyonluğu önce babama ve başta Kenan Sofuoğlu olmak üzere her zaman yanımda olan destekçilerime hediye ediyorum. Ne mutlu ki ülkeme Dünya Şampiyonu olarak dönüyorum." dedi.

"2020'de Toprak ile başladığımız yolculuğumuz şampiyonlukla taçlandı, çok gururluyuz" şeklinde duygularını ifade eden Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli "Yamaha WorldSBK'ya döndüğünden bu yana hep en iyisi oldu. Motosikleti R1 her yarışta Toprak'ın büyük yeteneğini ifade etmesine olanak sağladı. Toprak ve Yamaha birbirine güvendi ve şampiyonluk geldi" dedi.

REA'NIN ALTI SEZONLUK HAKİMİYETİNİ BİTİRDİ

2015-2020 yılları arasında üst üste 6 kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Jonathan Rea ile sezon içinde kıyasıya bir mücadele içerisine giren Toprak, son yarış öncesinde toplam 13 yarış kazandı, 29 kez ise podyumda yer aldı. En büyük rakibi Rea'yi geride bırakan Toprak, bu konu hakkında da "Rea büyük bir efsane ve bana çok şey öğretti. Ona çok şey borçluyum ve mücadele için teşekkür ederim" diye konuştu.