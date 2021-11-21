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    • Spor
    • 21.11.2021 08:55
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    • 21.11.2021 10:04
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    Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu babası Arif Razgatlıoğlu kimdir, neden öldü?

    Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonu olmasının ardından hakkındaki araştırmalar hızlandı. Dünya Superbike şampiyonu bu büyük başarıyı babasına adadığını belirtti ve ekledi, ''Ne mutlu ki ülkeme Dünya Şampiyonu olarak dönüyorum.'' Peki; Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu babası Arif Razgatlıoğlu kimdir, neden öldü? İşte Toprak Razgatlıoğlu ve ailesi hakkında bilgiler...

    Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

    Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'da tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Türk motor sporlarının genç yeteneklerinden Razgatlıoğlu 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olmayı başardı. Razgatlıoğlu Endonezya'da gerçekleştirilen ilk yarışta 2. olarak puanını 551'e çıkartı. Böylelikle de hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. Peki; Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu babası Arif Razgatlıoğlu kimdir, neden öldü?

    TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 Alanya doğumludur. Henüz 5 yaşında motosiklet kullanmaya başlayan Razgatlıoğlu Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilmiştir. Azimli motosikletçi Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

    2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazanan Razgatlıoğlu, 16'sında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olmayı başardı. İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazanmıştır.

    2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamlamıştır. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazanmıştır. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi olmuştur. 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi olmuştur. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı olmuştur.

    TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN BABASI ARİF RAZGATLIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

    Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen 'Tek Teker Arif' olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur.

    Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmiştir.

        ''BU ŞAMPİYONLUĞU BABAMA VE KENAN SOFUOĞLU'NA HEDİYE EDİYORUM''

        2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, "Şampiyon olarak Türk bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek benim için paha biçilemez bir gurur ve mutluluk kaynağı. Sezon içinde birçok aksilik yaşadık ama hiç vazgeçmedik. Bu şampiyonluğu önce babama ve başta Kenan Sofuoğlu olmak üzere her zaman yanımda olan destekçilerime hediye ediyorum. Ne mutlu ki ülkeme Dünya Şampiyonu olarak dönüyorum." dedi.

        "2020'de Toprak ile başladığımız yolculuğumuz şampiyonlukla taçlandı, çok gururluyuz" şeklinde duygularını ifade eden Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli "Yamaha WorldSBK'ya döndüğünden bu yana hep en iyisi oldu. Motosikleti R1 her yarışta Toprak'ın büyük yeteneğini ifade etmesine olanak sağladı. Toprak ve Yamaha birbirine güvendi ve şampiyonluk geldi" dedi.

        REA'NIN ALTI SEZONLUK HAKİMİYETİNİ BİTİRDİ

        2015-2020 yılları arasında üst üste 6 kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Jonathan Rea ile sezon içinde kıyasıya bir mücadele içerisine giren Toprak, son yarış öncesinde toplam 13 yarış kazandı, 29 kez ise podyumda yer aldı. En büyük rakibi Rea'yi geride bırakan Toprak, bu konu hakkında da "Rea büyük bir efsane ve bana çok şey öğretti. Ona çok şey borçluyum ve mücadele için teşekkür ederim" diye konuştu.
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        Haberler Spor Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu babası Arif Razgatlıoğlu kimdir, neden öldü?
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