Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.11.2021 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2021 16:01
    ABONE OL

    CANLI | Konyaspor - Rizespor maçı canlı anlatım izle

    Konyaspor ile Rizespor Süper Lig 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Konyaspor-Rizespor maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nde oynanıyor. Konyaspor-Rizespor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    CANLI | Konyaspor - Rizespor

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

    KONYASPOR RİZESPOR İLK 11'LER
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.
    Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo.

    KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türksat 5B teslim alındı! Elon Musk...
    Haberler Spor CANLI | Konyaspor - Rizespor maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA