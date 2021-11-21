CANLI | Konyaspor - Rizespor maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR RİZESPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo.

KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.