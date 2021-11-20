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    • Spor
    • 20.11.2021 16:13
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    • 20.11.2021 16:32
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    Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

    Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Doukara

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Mustafa, Adem, Kubilay

    GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Başlama düdüğü 16.00'da çalan Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri | CANLI ANLATIM
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