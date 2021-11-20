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    • Spor
    • 20.11.2021 13:36
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    • 20.11.2021 14:12
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    Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

    Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.





    İLK 11'LER
    ATAKAŞ HATAYSPOR: M    ünir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Traore, Mehdi, Lobjanidze, Ruben, Ayoub, Diouf.
    FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Poli, Mukairu, Doğukan, Fredy, Amilton.


    Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

    Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün karşılaşmada forma giyemeyecek.


    HATAYSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Antalyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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