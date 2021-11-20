Alanyasspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de Trabzon'dan 10 puan geride olan Beşiktaş, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alper Ulusoy'un yönetiminde olacak Alanyapor Beşiktaş maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar maçın canlı yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Alanyaspor - Beşiktaş canlı maç izle! Alanya Beşiktaş maçı canlı izle bein sports 1 bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri haberimizde!
ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut Meraş, Josef, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Larin, Kenan Karaman
SON 5 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada Siyah-Beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki kulübün geçen sezon oynadığı 2 mücadelede Alanya evinde Kartal'ı 2-1 yenmiş, Vodafone Park'taki müsabakada da Beşiktaş 3-0'lık skorla gülmüştü.