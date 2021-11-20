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    • Spor
    • 20.11.2021 18:44
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    • 20.11.2021 18:44
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    Alanyaspor - Beşiktaş canlı maç izle! Alanya Beşiktaş maçı canlı izle Bein Sports 1 bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'de maç heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Lider Trabzonspor'dan 10 puan geride olan Beşiktaş, bu akşam Alanya ile karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Alanyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek. Liderlik koltuğuna göz diken Beşiktaş bu akşam deplasmandan galip bir şekilde ayrılmak istiyor. Karşılaşmanıyı yakından takip edecek vatandaşlar maçın yayın kanalını merak edip canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Alanyaspor - Beşiktaş canlı maç izle! Alanya Beşiktaş maçı canlı izle bein sports 1 bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    Alanyaspor - Beşiktaş canlı maç izle! Alanya Beşiktaş maçı canlı izle Bein Sports 1 bedava kesintisiz şifresiz!

    Alanyasspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de Trabzon'dan 10 puan geride olan Beşiktaş, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alper Ulusoy'un yönetiminde olacak Alanyapor Beşiktaş maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar maçın canlı yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Alanyaspor - Beşiktaş canlı maç izle! Alanya Beşiktaş maçı canlı izle bein sports 1 bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri haberimizde!

    ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut Meraş, Josef, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Larin, Kenan Karaman

    SON 5 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

    Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada Siyah-Beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki kulübün geçen sezon oynadığı 2 mücadelede Alanya evinde Kartal'ı 2-1 yenmiş, Vodafone Park'taki müsabakada da Beşiktaş 3-0'lık skorla gülmüştü.

        Deplasman kâbusu devam ediyor

        Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Kartal, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı. Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan Siyah-Beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı. Dış sahada son galibiyetini Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

        BATSHUAYİ SAKAT, WELİNTON SINIRDA
        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi karşılaşmada görev alamayacak.

        Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında da görev yapamamıştı.

        Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton da maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.

        Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor Alanyaspor - Beşiktaş canlı maç izle! Alanya Beşiktaş maçı canlı izle Bein Sports 1 bedava kesintisiz şifresiz!
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