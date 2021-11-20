Alanyasspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de Trabzon'dan 10 puan geride olan Beşiktaş, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alper Ulusoy'un yönetiminde olacak Alanyapor Beşiktaş maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar maçın canlı yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Alanyaspor - Beşiktaş canlı maç izle! Alanya Beşiktaş maçı canlı izle bein sports 1 bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri haberimizde!