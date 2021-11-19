Galatasaray Fenerbahçe derbisi taraftarlar büyük bir heyecanla maçı beklemeye başladı. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Maçın ne zaman ve hangi gün oynanacağı merak edilirken Galatasaray Fenerbahçe maçının yayınlayacak yayıncı kuruluşun hangisi olduğu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
394. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.
LİGDE 129. SINAV
Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.