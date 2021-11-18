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    Eski Fenerbahçe'li forvet Samatta'nın kaldığı oteli ordu bastı! Rehin alındı

    Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan maç sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın bulunduğu otele baskın düzenledi.Kampta bonservisi F.Bahçe'de olan Samatta rehin alındı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Ordu oteli bastı Samatta’yı rehin aldı

    Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan maç sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın bulunduğu otele baskın düzenledi. Kampta bonservisi F.Bahçe'de olan Samatta da vardı. Ordu, virüse yakalanan Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet için baskın düzenledi.



    MORUTAN'DAN İYİ HABER
    Milli takımdan sakat dönen Olimpiu Morutan, dünkü idmanda takımla çalıştı. Morutan, F.Bahçe derbisinnde kadroda olacak.



    10 BİN TARAFTARIN ÖNÜNDE İMZAYI ATTI
    Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Barcelona ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı. Katalan ekibinde 8 sezon (2008-2016) forma giyen ve 5,5 yıl aradan sonra eski takımına geri dönen 38 yaşındaki defans oyuncusu, Nou Camp Stadı'nda kendisini bekleyen 10 bin kadar taraftarın önünde yeni sözleşmesine imza attı. Barcelona'ya ücret almadan gelen Alves'in, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren oynayabileceği bildirildi.



        MONTELLA: TÜRKİYE İLE İTALYA EŞLEŞMESİN!
        Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda playoff'a kalan Milli Takımımız ile ilgili konuştu. Başarılı hoca, "Ben İtalyanım, umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez" dedi. Ligde oynanacak Altay maçını da değerlendiren Montella, "Altay son 5 maçtır kazanamıyor. Dikkatli olmalıyız" dedi.



        BEŞİKTAŞ ICRYPEX RYTAS'A MAĞLUP OLDU
        Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a deplasmanda 82-69 yenildi. Siyahbeyazlı takım grubunda ikinci kez mağlup oldu. ULEB Avrupa Kupası'nda ise Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Gran Canaria ekibine sahasında 85-74 yenildi.



        LİFE WORLD RUN 2022 PAZAR GÜNÜ KOŞULACAK
        Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022, 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. 6 kıtada aynı anda yapılacak bu önemli organizasyonda bir kez daha omurilik felçliler için adımlar atılacak. Bu anlamlı yarış için binlerce kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koşacak.



            EFES GAZA BASTI
            THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 19 sayı farkla 88-69 yendi. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla bu sezon Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü galibiyetini elde etti. Olympiakos karşısında 29 sayı kaydeden Anadolu Efesli Beaubois maçın en skorer ismi oldu. Efes'te Micic 19, Shane Larkin ise 10 sayı kaydetti.

            DİABATE: SİZE SÖZ VERİYORUM!
            Giresun'un Trabzonspor'dan kiraladığı Diabate taraftara seslendi. Yıldız isim. "Ligde tutunarak önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadele etmeye devam edeceğiz, söz veriyorum" şeklinde konuştu.

            VAKIFBANK'A ŞOK: 0-3
            Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Kuzeyboru evinde şampiyonluk adaylarından Vakıfbank'ı 3-0 yendi. 85 dakika süren maçın setleri, 25- 20, 25-21, 25-23 sonuçlandı.

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            Haberler Spor Eski Fenerbahçe'li forvet Samatta'nın kaldığı oteli ordu bastı! Rehin alındı
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