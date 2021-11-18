Eski Fenerbahçe'li forvet Samatta'nın kaldığı oteli ordu bastı! Rehin alındı





LİFE WORLD RUN 2022 PAZAR GÜNÜ KOŞULACAK

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022, 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. 6 kıtada aynı anda yapılacak bu önemli organizasyonda bir kez daha omurilik felçliler için adımlar atılacak. Bu anlamlı yarış için binlerce kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koşacak.