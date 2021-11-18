Eski Fenerbahçe'li forvet Samatta'nın kaldığı oteli ordu bastı! Rehin alındı

Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan maç sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın bulunduğu otele baskın düzenledi. Kampta bonservisi F.Bahçe'de olan Samatta da vardı. Ordu, virüse yakalanan Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet için baskın düzenledi.
MORUTAN'DAN İYİ HABER
Milli takımdan sakat dönen Olimpiu Morutan, dünkü idmanda takımla çalıştı. Morutan, F.Bahçe derbisinnde kadroda olacak.
10 BİN TARAFTARIN ÖNÜNDE İMZAYI ATTI
Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Barcelona ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı. Katalan ekibinde 8 sezon (2008-2016) forma giyen ve 5,5 yıl aradan sonra eski takımına geri dönen 38 yaşındaki defans oyuncusu, Nou Camp Stadı'nda kendisini bekleyen 10 bin kadar taraftarın önünde yeni sözleşmesine imza attı. Barcelona'ya ücret almadan gelen Alves'in, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren oynayabileceği bildirildi.