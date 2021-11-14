Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye maçı canlı izleme kanalları!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Cebelitarık maçında 6-0 galibiyet yakalayan Ay Yıldızlı takım son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı maç öncesinde karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!