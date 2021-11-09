Fenerbahçe'de yönetim arayış içinde! Vitor Pereira gönderilecek mi? Listedeki hoca sayısı 5 oldu

Fenerbahçe yönetimi Kayseri maçı sonrasında 'acil' kodu ile bir araya geldi. Sarı-Lacivertli yönetimin büyük bir çoğunluğunun teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinden yana olduğu ve bazı yöneticilerin "Biz Pereira'yı göndermezsek, Galatasaray'a da mağlup olduğumuzda taraftar bizi gönderir" ifadesini kullandı.

Pereira'nın gönderilmesine pek gönüllü olmayan Başkan Ali Koç, "Geçici çözümlerle bu işi yütüremeyiz. Hoca bulursanız gönderelim. Ama acele etmek doğru seçim değil" cevabını verdi. Yönetimin bu hafta içinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.

LİSTEDEKİ HOCA SAYISI 5 OLDU

Başkan Ali Koç'un kurmayları ile yaptığı toplantıda toplamda 5 ismin gündeme getirildiği iddia edildi. Bazı yöneticiler yerli isimlerden Konya'nın hocası İlhan Palut ve Hatay'ın hocası Ömer Erdogan ile sezonun kalanının tamamlanması gerektiğini ifade ederken daha önce gündeme gelen Slaven Bilic, Labbadia ve Favre'nin isimlerinin yeniden ortaya atıldığı gelen bilgiler arasında.