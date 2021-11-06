Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya! Süper Lig'in en kaliteli iki kadrosu bu akşam Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak

Bu akşam nefesler tutulacak, Dolmabahçe'de müthiş bir heyecan yaşanacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede genç hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
KARTAL'DA TEK HEDEF 3 PUAN
Süper Lig'in en kaliteli iki kadrosunun mücadelesinde futbol ziyafeti yaşanacak. Son şampiyon Beşiktaş sahasındaki zorlu derbiye mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.
23 MAÇTIR DEVİREBİLEN YOK!
Kartal'ın 8 puan önünde yer alan lider Trabzon ise 23 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmek için savaşacak. Trabzon 3 puanı alırsa zirvede çok rahatlayacak.