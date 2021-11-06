Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya! Süper Lig'in en kaliteli iki kadrosu bu akşam Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak

    Bu akşam nefesler tutulacak, Dolmabahçe’de müthiş bir heyecan yaşanacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. 19.00’da başlayacak zorlu mücadelede genç hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

    Yıldızların altında

    Bu akşam nefesler tutulacak, Dolmabahçe'de müthiş bir heyecan yaşanacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede genç hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

    KARTAL'DA TEK HEDEF 3 PUAN
    Süper Lig'in en kaliteli iki kadrosunun mücadelesinde futbol ziyafeti yaşanacak. Son şampiyon Beşiktaş sahasındaki zorlu derbiye mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

    23 MAÇTIR DEVİREBİLEN YOK!
    Kartal'ın 8 puan önünde yer alan lider Trabzon ise 23 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmek için savaşacak. Trabzon 3 puanı alırsa zirvede çok rahatlayacak.

        2 TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
        Ev sahibi ekipte Batsuayi, N'Koudou ve Can oynayamayacak. Fırtına'da ise Peres, Edgar ve Gervinho ise takımdaki yerini alamayacak. Zorlu derbiyi beIN Sports yayınayacak.

        EVİNDE 5 YILDIR KAZANAMIYOR
        7 puan önünde yer alan lider Trabzonspor'u mutlaka yenmek isteyen Beşiktaş ezeli rakibine karşı Vodafone Park'ta çok zorlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor'la seyircisi önünde oynadığı son 4 maçta 1 yenilgi ve 3 beraberlik yaşarken hiç kazanamadı. Son galibiyet 5 Kasım 2016'da 2-1'lik skorla gelmişti.

        21 MAÇTA SADECE 6 YENİLGİ
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'a karşı başarılı istatistiği ile dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, Siyah-Beyazlılar'la karşılaştığı 21 maçta 8 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, sadece 6 kez yenilgi yaşadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İP’in ucu iyice kaçtı!
        Haberler Spor Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya! Süper Lig'in en kaliteli iki kadrosu bu akşam Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak
            SON DAKİKA