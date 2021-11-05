Yine çakallar ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş açıklama

G.Saray Başkanı Burak Elmas, L.Moskova maçında Sarı-Kırmızılılar'ın tam kapasiteyle oynama kararı ile ilgili konuştu. Elmas, "Çakal arkadaşlar var hemen çıkmışlar, G.Saray'a büyük cezalar verileceğini söylemişler. Hepsini takip ediyoruz. Galatasaray'ın haklarını ezdirmeyiz. Nazik olduğumuz kadar, sert davranmayı da biliriz. Gerek görürsek, bunu da yapmaktan çekinmeyiz" dedi.
Elmas, "Ahmet Nur Çebi ile çok kez konuştuk. Bizler bazen camiaların gazını almak için konuşuyoruz ama sorunlar büyüyor. Daha önce 'Lütfen aramızda konuşalım, halledelim' dedim. Bunu çok güzel uyguladığımız başkanlar var. Ahmet başkan ile de konuşuyoruz. Ancak kendi kulübüne bakmalı. Dışarıdan kimse bizim camiamıza nasıl davranması gerektiğini söylemesin" dedi.
G.SARAY: TFF BİZE CEZA VEREMEZ
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama kararı ile ilgili olarak, "TFF bize ceza veremez" açıklaması yaptı. TFF ise G.Saray'a ceza veremeyeceğini belirtti.
Elmas, "Ahmet Nur Çebi ile çok kez konuştuk. Bizler bazen camiaların gazını almak için konuşuyoruz ama sorunlar büyüyor. Daha önce 'Lütfen aramızda konuşalım, halledelim' dedim. Bunu çok güzel uyguladığımız başkanlar var. Ahmet başkan ile de konuşuyoruz. Ancak kendi kulübüne bakmalı. Dışarıdan kimse bizim camiamıza nasıl davranması gerektiğini söylemesin" dedi.
G.SARAY: TFF BİZE CEZA VEREMEZ
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama kararı ile ilgili olarak, "TFF bize ceza veremez" açıklaması yaptı. TFF ise G.Saray'a ceza veremeyeceğini belirtti.