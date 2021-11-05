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    Trabzonspor Bakasetas’a kavuştu!

    Trabzonspor’un Yunan yıldızı dün takımla birlikte çalıştı. Derbide ilk 11’deki yerini alacak. İşte haberin detayları ve diğer Trabzonspor haberleri...

    Bakasetas’a kavuştu!
    Trabzonspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo- Mavili takımda hafta başından itibaren dinlendirilmeli bir tedavi programı uygulanan Bakasetas son yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Cornelius ise derbiye yetişecek.

    BAŞARININ ANAHTARI SABIR
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Mevlana Celaleddin-i Rumi bir vecizesinde sabır kavramını anlatırken 'Çıkacağım makama sabrı merdiven yaparım!' der. Sabırlı olma noktasında zaman zaman zorlansakta hedeflediğimiz başarının anahtarının sabretmek olduğunu unutmamalıyız" dedi. Ağaoğlu, zirve yarışında desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

    BRYNHILDSEN İÇİN PUSUDA
    Fırtına'nın     Molde'nin kanat oyuncusu Ola Brynhildsen ile ilgilendiği iddia edildi. 22 yaşındaki Norveçli yıldızın sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitiyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor Bakasetas’a kavuştu!
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