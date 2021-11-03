Siyah beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon deplasmanında galibiyet arayacak. Yüzbinlerce Beşiktaş taraftarı bugünkü maçlara kitlendi. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz izle: CBC Sport, Justin TV, Taraftarium, Selçuk Sports...
LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları, Exxen'de bulunuyor. Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de yayınlanacak.
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Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.
Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.