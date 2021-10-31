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    • Spor
    • 31.10.2021 16:03
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    • 31.10.2021 16:04
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    CANLI | Alanyaspor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

    Alanyaspor ile Göztepe Süper Lig'in 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Alanyaspor-Göztepe maçı, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nde oynanıyor. Alanyaspor-Göztepe maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    CANLI | Alanyaspor - Göztepe

    Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
    Başlama düdüğü 16.00'da çalan Alanyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
    Alanyaspor:     Serkan, Tayfur, Fatih, Mevlja, Juanfran, Milunovic, Umut, Emre Akbaba, Davidson, Efecan, Diedhiou
    Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Atakan, Arslanagic, Murat, Burekovic, Soner, Obinna, Yalçın, Jahovic, Ndiaye

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