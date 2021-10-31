CANLI | Alanyaspor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Alanyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan, Tayfur, Fatih, Mevlja, Juanfran, Milunovic, Umut, Emre Akbaba, Davidson, Efecan, Diedhiou
Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Atakan, Arslanagic, Murat, Burekovic, Soner, Obinna, Yalçın, Jahovic, Ndiaye