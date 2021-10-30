Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
KASIMPAŞA-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER:
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Hafez, Chouiar, Tetteh, Adem
KASIMPAŞA - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.