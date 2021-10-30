Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.10.2021 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2021 13:25
    ABONE OL

    Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor canlı anlatım izle

    Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Kasımpaşa-ÖK Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

    KASIMPAŞA-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER:
    KASIMPAŞA: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen

    ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Hafez, Chouiar, Tetteh, Adem





    KASIMPAŞA - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
    Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT çıkıyor mu? Çıkarsa ne olacak? İşte 5 formül...
    Haberler Spor Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor canlı anlatım izle
        SON DAKİKA