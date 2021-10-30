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    • Spor
    • 30.10.2021 15:02
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    • 30.10.2021 15:17
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    Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçındaki 11'i belli oldu

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AA
    Beşiktaş’ın Hatayspor karşısındaki 11’i belli oldu

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı yenen Beşiktaş, 11. haftada Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



    BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

    ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Samuel, Burak, Ruben, Mehdi, Ayoub,Traore, Saba, Diouf






    BEŞİKTAŞ:     Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.



    Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

    İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

    DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR
    Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

    Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

        SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
        Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.

        Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

        Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

        MEHMET TOPAL VE HUTCHİNSON DÖNDÜ, DE SOUZA İLE PJANİC SAKAT
        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu iki oyuncu, karşılaşmada görev alabilecek.

        Sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

        Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic'in de 11. hafta mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

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        Beşiktaş’ın Hatayspor karşısındaki 11’i belli oldu
        Haberler Spor Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçındaki 11'i belli oldu
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