Atakaş Hatayspor-Beşiktaş canlı anlatım izle

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı yenen Beşiktaş, 11. haftada Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
İKİNCİ YARI OYNANIYOR
Hatayspor: 1
Beşiktaş: 0
Goller: 6' Lobzhanidze
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Samuel, Burak, Ruben, Mehdi, Ayoub,Traore, Saba, Diouf
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
BATSHUAYI SAKATLANDI
Karşılaşmanın 24. dakikasında Michy Batshuayi sakatlanıp sahayı terk ederken yerine Kenan Karaman girdi.
KARŞILAŞMADAN NOTLAR
Süper Lig'in 11. haftasında, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Yalçın, ilk 11'de sakatlıkları nedeniyle De Souza ve Pjanic yerine Montero ile Atiba'ya yer verdi.
Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi. Montero ve Atiba ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın ise yedek kulübesinde yer aldı.
HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Teknik direktör Erdoğan, ilk 11'de Emre Çolak yerine Boudjema'ya görev verdi.
Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjema, El Kaabi, Diouf ilk 11'iyle çıktı.
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.