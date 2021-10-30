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    • Spor
    • 30.10.2021 15:02
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    • 30.10.2021 17:28
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    Atakaş Hatayspor-Beşiktaş canlı anlatım izle

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AA
    CANLI | Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı yenen Beşiktaş, 11. haftada Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.



    İKİNCİ YARI OYNANIYOR

    Hatayspor: 1

    Beşiktaş: 0

    Goller: 6' Lobzhanidze



    BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
    ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Samuel, Burak, Ruben, Mehdi, Ayoub,Traore, Saba, Diouf
    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.


    BATSHUAYI SAKATLANDI
    Karşılaşmanın 24. dakikasında Michy Batshuayi sakatlanıp sahayı terk ederken yerine Kenan Karaman girdi.

    KARŞILAŞMADAN NOTLAR
    Süper Lig'in 11. haftasında, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

    Yalçın, ilk 11'de sakatlıkları nedeniyle De Souza ve Pjanic yerine Montero ile Atiba'ya yer verdi.

    Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi. Montero ve Atiba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

    Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın ise yedek kulübesinde yer aldı.

    HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
    Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

    Teknik direktör Erdoğan, ilk 11'de Emre Çolak yerine Boudjema'ya görev verdi.

    Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjema, El Kaabi, Diouf ilk 11'iyle çıktı.




    Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

        İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

        DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR
        Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

        SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
        Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.

        Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

        Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

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