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    “Fotomaç Süper Lig’in En İyileri” ödül törenine Beşiktaş damgası

    “Fotomaç Süper Lig’in En İyileri” ödül törenine Siyah-Beyazlılar damga vurdu... Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Cyle Larin, Ghezzal ve Josef de Souza ödül aldı.

    Beşiktaş’a ödül yağmuru

    Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreni gerçekleştirildi.

    Turkuvaz Medya'daki törene son şampiyon Beşiktaş damgasını vurdu. Ahmet Nur Çebi en iyi başkan, Sergen Yalçın en iyi teknik direktör, Rachid Ghezzal en iyi futbolcu, Josef de Souza en iyi orta saha ve Cyle Larin de en iyi forvet ödülünün sahibi oldu.



    Yılın savunma oyuncusu ödülünü Trabzonspor'dan Vitor Hugo, yılın kalecisi ödülünü Fenerbahçe'den Altay Bayındır, yılın kanat oyuncusu ödülünü Sivasspor'dan Max Gradel, yılın jokeri ödülünü Fenerbahçe'den Luiz Gustavo, yılın Türk futbolcusu ödülünü Galatasaray'dan Taylan Antalyalı aldı.



    TARİHİN EN ZOR SEZONU OLDU!
    Yılın en iyi teknik direktörü seçilen Sergen Yalçın geçen sezonun tarihin en zor sezonu olduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Öyle bir sezonda öyle bir birliktelik içinde şampiyon olmak, iki kupa kazanmak bizim için çok değerli. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum" dedi.




    İŞTE YILIN EN İYİLERİ

    YILIN KULÜP BAŞKANI: Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş)

    YILIN TAKIMI: Beşiktaş

    YILIN TEKNIK DİREKTÖRÜ: Sergen Yalçın

    YILIN EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCUSU: Taylan Antalyalı (Galatasaray)



        YILIN EN DEĞERLİ YABANCI FUTBOLCUSU: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

        YILIN KALECİSİ: Altay Bayındır (Fenerbahçe)

        YILIN SAVUNMA OYUNCUSU: Vitor Hugo (Trabzonspor)

        YILIN ORTA SAHA OYUNCUSU: Josef de Souza (Beşiktaş)



        YILIN FORVETİ: Cyle Larin (Beşiktaş)

        YILIN KANAT OYUNCUSU: Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)

        YILIN JOKERİ: Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

        TÜRK FUTBOLUNDA FARK YARATAN TEKNİK DIREKTÖR: Ömer Erdoğan (Atakaş Hatayspor)

        TÜRK FUTBOLUNA ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ: Fatih Terim (Galatasaray)

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ONUR ÖDÜLÜ: Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası Genel Müd.)

        ÖZEL ÖDÜL: Ampute Milli Futbol Takımı

        BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRANLAR ÖDÜLÜ: Mete Gazoz-Busenaz Sürmeneli


        TRABZON&BEŞİKTAŞ LİGDE FAVORİ
        Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışını değerlendiren Çakar, "Galatasaray, kalite, karizma ve sistem olarak eski Galatasaray değil. Şampiyon olamazlar En büyük favori Beşiktaş ve Trabzonspor. F.Bahçe de yarışın içinde olur" dedi.

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