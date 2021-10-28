“Fotomaç Süper Lig’in En İyileri” ödül törenine Beşiktaş damgası





TARİHİN EN ZOR SEZONU OLDU!

Yılın en iyi teknik direktörü seçilen Sergen Yalçın geçen sezonun tarihin en zor sezonu olduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Öyle bir sezonda öyle bir birliktelik içinde şampiyon olmak, iki kupa kazanmak bizim için çok değerli. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum" dedi.









İŞTE YILIN EN İYİLERİ



YILIN KULÜP BAŞKANI: Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş)



YILIN TAKIMI: Beşiktaş



YILIN TEKNIK DİREKTÖRÜ: Sergen Yalçın



YILIN EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCUSU: Taylan Antalyalı (Galatasaray)