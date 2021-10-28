“Fotomaç Süper Lig’in En İyileri” ödül törenine Beşiktaş damgası

Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreni gerçekleştirildi.
Turkuvaz Medya'daki törene son şampiyon Beşiktaş damgasını vurdu. Ahmet Nur Çebi en iyi başkan, Sergen Yalçın en iyi teknik direktör, Rachid Ghezzal en iyi futbolcu, Josef de Souza en iyi orta saha ve Cyle Larin de en iyi forvet ödülünün sahibi oldu.
Yılın savunma oyuncusu ödülünü Trabzonspor'dan Vitor Hugo, yılın kalecisi ödülünü Fenerbahçe'den Altay Bayındır, yılın kanat oyuncusu ödülünü Sivasspor'dan Max Gradel, yılın jokeri ödülünü Fenerbahçe'den Luiz Gustavo, yılın Türk futbolcusu ödülünü Galatasaray'dan Taylan Antalyalı aldı.
TARİHİN EN ZOR SEZONU OLDU!
Yılın en iyi teknik direktörü seçilen Sergen Yalçın geçen sezonun tarihin en zor sezonu olduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Öyle bir sezonda öyle bir birliktelik içinde şampiyon olmak, iki kupa kazanmak bizim için çok değerli. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum" dedi.
İŞTE YILIN EN İYİLERİ
YILIN KULÜP BAŞKANI: Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş)
YILIN TAKIMI: Beşiktaş
YILIN TEKNIK DİREKTÖRÜ: Sergen Yalçın
YILIN EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCUSU: Taylan Antalyalı (Galatasaray)