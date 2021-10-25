Derin Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz Futbol hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ GS DERBİ MAÇI ÖZETİ SONUCU!

MS | Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray

Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.



İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta, siyah beyazlılar Cyle Larin'in 39 ve 64'te attığı gollerle galibiyete uzandı.



Öte yandan sarı kırmızılıların tek golü ise 35. dakikada Cicaldau'dan geldi.

Ayrıca Galatasaray maçın 81. dakikasında Mostafa Mohamed ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.





İLK YARIDAN DAKİKALAR



10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.



31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.



35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.