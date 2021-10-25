Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Sorusu gündemde merak edilen konulardan biri oldu. Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası vatandaşlar maç yorumlarını takip etmeye başladı. Bu bağlamda en merak edilen programlardan biri Beyaz Futol diğer adıyla Derin Futbol oldu. Peki, Derin futbol ne zaman başlıyor? Beyaz futbol hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
BEYAZ FUTBOL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Beyaz Futbol Pazartesi akşamları Beyaz TV'de 23:30'da başlıyor.
Haftanın nefes kesen tüm maçları, teknik direktör ve oyuncuların performansları, şampiyonluk yarışındaki son durum, futbol dünyasının duayenleri tarafından yorumlanıyor. Onur Yıldız' ın hazırlayıp sunduğu programa, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz yorumlarıyla katılıyor.