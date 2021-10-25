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    • Spor
    • 25.10.2021 22:49
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    • 25.10.2021 22:54
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    Derin Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz Futbol hangi kanalda, saat kaçta?

    Derin Futbol veya Beyaz Futbol isimli spor programı hakkında aramalar hız kazandı. Beşiktaş Galatasaray maçı sonrası Beyaz Futbol'un başlangıç saati merak edildi. Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Derbi maçı sonrası maç yorumları merak edilmeye başlandı. Peki, Derin Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz futbol hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Derin Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz Futbol hangi kanalda, saat kaçta?

    Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Sorusu gündemde merak edilen konulardan biri oldu. Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası vatandaşlar maç yorumlarını takip etmeye başladı. Bu bağlamda en merak edilen programlardan biri Beyaz Futol diğer adıyla Derin Futbol oldu. Peki, Derin futbol ne zaman başlıyor? Beyaz futbol hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

    BEYAZ FUTBOL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

    Beyaz Futbol Pazartesi akşamları Beyaz TV'de 23:30'da başlıyor.

    Haftanın nefes kesen tüm maçları, teknik direktör ve oyuncuların performansları, şampiyonluk yarışındaki son durum, futbol dünyasının duayenleri tarafından yorumlanıyor. Onur Yıldız' ın hazırlayıp sunduğu programa, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz yorumlarıyla katılıyor.

        BEŞİKTAŞ GS DERBİ MAÇI ÖZETİ SONUCU!

        MS | Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray

        Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

        İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta, siyah beyazlılar Cyle Larin'in 39 ve 64'te attığı gollerle galibiyete uzandı.

        Öte yandan sarı kırmızılıların tek golü ise 35. dakikada Cicaldau'dan geldi.

        Ayrıca Galatasaray maçın 81. dakikasında Mostafa Mohamed ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.



        İLK YARIDAN DAKİKALAR

        10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

        20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

        31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

        35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
        39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        DERBİDEN NOTLAR

        Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre iki farklı oyuncuyla derbi maça çıktı.

        Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan kadroda fazla değişikliğe gitmedi. Yalçın, Avrupa kupası maçında stoperde görevlendirdiği Welinton'u derbi karşılaşmasında yedek soyundurdu.
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