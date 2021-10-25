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    • Spor
    • 25.10.2021 22:38
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    • 25.10.2021 22:38
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    Beşiktaş Trabzon derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzon derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Beşiktaş Galatasaray derbi maçı büyük bir heyecanla takip edildi. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu gelişmelerin arkasından sıradaki derbi maçı merak edildi. Sırada Beşiktaş ve Trabzon derbisi var. Peki, Beşiktaş Trabzon derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzon derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Trabzon derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzon derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Beşiktaş Galatasaray derbi maçı hakkında detaylar araştırılıyor. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Galatasaray'ı 2- 1 mağlup etti. Bu gelişmelerin üzerine sıradaki derbi maçı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Beşiktaş Trabzon derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzon derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    BEŞİKTAŞ TRABZON DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BEŞİKTAŞ TRABZON DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Beşiktaş Trabzon derbi maçı 11 Kasım saat 19:00'da oynanacak.

    BEŞİKTAŞ - GS DERBİ MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

    Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

    İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta, siyah beyazlılar Cyle Larin'in 39 ve 64'te attığı gollerle galibiyete uzandı.

    Öte yandan sarı kırmızılıların tek golü ise 35. dakikada Cicaldau'dan geldi.

    Ayrıca Galatasaray maçın 81. dakikasında Mostafa Mohamed ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.


        İLK YARIDAN DAKİKALAR

        10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

        20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

        31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

        35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

        39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        DERBİDEN NOTLAR

        Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre iki farklı oyuncuyla derbi maça çıktı.

        Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan kadroda fazla değişikliğe gitmedi. Yalçın, Avrupa kupası maçında stoperde görevlendirdiği Welinton'u derbi karşılaşmasında yedek soyundurdu.

        Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a şans verdi.

        Yalçın, Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de forma giyen ama taraftarların tepkisine maruz kalan Fabrice N'Sakala'yı kadroya almadı. Derbi karşılaşmasında bu oyuncunun yerine ise sol bekte Umut Meraş forma giydi.
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        Haberler Spor Beşiktaş Trabzon derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzon derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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