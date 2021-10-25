Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!





ATIBA VE N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde oynanacak mücadelede forma giyebilecek.



TEK DERBİ YENİLGİSİ GALATASARAY'A KARŞI

Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.



GALATASARAY ÖNDE



İki takım Süper Lig tarihinde ise 126 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 153 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 132 kez gol sevinci yaşadı.