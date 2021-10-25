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    • Spor
    • 25.10.2021 19:14
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    • 25.10.2021 19:55
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    Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Beşiktaş - Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Bu akşam derbi maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. İki takımın hedefi de mutlak galibiyet olacak. 90 dakika sürecek mücadeleyi canlı takip etmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş Galatasaray derbi maçı için alternatif yolları arıyor. Öte yandan, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Fırat Aydınus'un hakemlik yaptığı Beşiktaş - Galatasaray derbisini haberimiz üzerinden canlı izle seçenekleriyle takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Büyük bir heyecanla takip edilen maç hakkında taraftarlar detaylı bilgilere sahip olmak istiyor. Vatandaşlar arama motorlarında 'Beşiktaş Galatasaray maçını nereden izleyebilirim? Beşiktaş Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Sorularına yanıt arıyor. Haberimiz üzerinden canlı izle seçenekleriyle derbi maçını takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE!

    Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİ CANLI ANLATIM TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ


    İLK 11'LER

    İLK 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

    GALATASARAY: Muslera,Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Taylan, Kerem, Diagne

        MARCAO DÖNDÜ!

        Marcao'nun da cezasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalara başlarken; Hasic, Atiba ve N'Koudou'nun tedavi süreci devam ediyor.



        SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
        Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

        Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.



        ATIBA VE N'KOUDOU YOK
        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.

        Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde oynanacak mücadelede forma giyebilecek.


        TEK DERBİ YENİLGİSİ GALATASARAY'A KARŞI
        Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

        GALATASARAY ÖNDE

        İki takım Süper Lig tarihinde ise 126 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 153 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 132 kez gol sevinci yaşadı.



            BJK VE GS ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
            Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi.

            Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

            24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)
            27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)
            02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)
            29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
            02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
            05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
            27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
            15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)
            17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
            08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)
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            Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
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