Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Büyük bir heyecanla takip edilen maç hakkında taraftarlar detaylı bilgilere sahip olmak istiyor. Vatandaşlar arama motorlarında 'Beşiktaş Galatasaray maçını nereden izleyebilirim? Beşiktaş Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Sorularına yanıt arıyor. Haberimiz üzerinden canlı izle seçenekleriyle derbi maçını takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE!
Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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İLK 11'LER
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
GALATASARAY: Muslera,Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Taylan, Kerem, Diagne